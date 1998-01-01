5 أمور مهمة قبل الموافقة علي "العريس"

وكالات / سما /

اختيار شريك الحياة المناسب أمر صعب، لكن باتباع بعض النصائح والخطوات يصبح الأمر أكثر سهولة. كما ستتمكنين بعدها من اتخاذ القرار الصحيح.

إليكِ أهم العوامل التي يجب التفكير بها قبل الموافقة على الزواج.

1- اعرفي شريكك جيدًا

من الأمور الضرورية قبل الإقدام على الزواج أن يكون لكل من الشريكين أحلام وأهداف مشتركة في الحياة، مما يجعل التفاهم والتوافق بينهم أسهل. لذا، احرصي على معرفة شريكك جيدًا خلال فترة الخطوبة لتكتشفي طريقة تفكيره وأهدافه، وما إذا كانت تتوافق مع أفكارك أم لا.

2- كوني واقعية

اسمحي لشريكك معرفة ما هي توقعاتك تجاهه بصورة واضحة قبل الزواج. ولا تقومي ببناء توقعات غير واقعية. ففي الكثير من الأحيان، قد ينهار الزواج نتيجة لبناء العديد من التوقعات التي تفوق إمكانيات الزوج.

3- تعرفي إلى عائلة زوجك

خلال مرحلة الخطوبة، لا بد من التعرف إلى عائلة الزوج لتوثيق العلاقات الاجتماعية بعد الزواج. كما ينبغي أن تحرصي على توطيد العلاقات بين شريكك وبين عائلته ليكون شخص محبوب بين الجميع.

4- كوني على طبيعتك

لا بد أن تظهري أمام شريكك بشخصيتك وطباعك الحقيقية قبل الزواج. لا تتظاهري بأي من الصفات أو السمات التي لا تتملكينها، فمن السهل اكتشاف ذلك فيما بعد. كما سيكون ذلك سبب أساسي في الخلافات الزوجية فيما بعد نتيجة لاكتشاف بعض الصفات التي قد لا يفضلها شريكك.

5- تحمل المسؤوليات المنزلية

قبل التفكير في الزواج، عليكِ أن تتذكري دورك في تحمل المسؤوليات المنزلية ورعاية الأطفال. عليكِ التفكير في تنظيم حياتك المستقبلية لتخصيص وقت مناسب لتنمية هواياتك، النجاح في عملك، تحقيق أهدافك الشخصية إلى جانب تحمل الأعباء المنزلية.