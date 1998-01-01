شاهد| كيف ردت أصالة على هجوم فجر السعيد عليها؟

وكالات / سما /

ردت النجمة السورية أصالة على الهجوم الذي تعرضت له مؤخرا من الإعلامية الكويتية فجر السعيد، بعد مطالبة الأولى بالحصول على الجنسية المصرية، قائلة: “غلاطة ومرت وهستحمل ولن أغلط في الرد أو أخوض حرب شعواء لأن الموضوع لا يستحق”.

وأكدت أصالة، أنها لم تجتمع بالإعلامية الكويتية طوال حياتها ولو لمرة واحدة، ولو أعطت لنفسها فرصة للجلوس معها لغيرت قناعاتها ورأيها فيها.

وأشارت إلى أن فجر السعيد، يقف وراءها شخصية من الوسط الفني من خلال دعمها في الهجوم عليها، مضيفة: “الله يسامحها”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” تقديم عمرو أديب: “زرت العديد من البلدان العربية منذ طفولتي وظليت فيها لفترة طويلة مثل ليبيا وتونس والمغرب، ولكني عشت في مصر أكثر من نصف عمري”، مشيرة إلى أنها لديها ولاء غير عادي للملكة العربية السعودية، وترجع تكوين شخصيتها لمحبة السعوديين ودعمهم على كافة المستويات، بجانب حبها الشديد لمملكة البحرين التي تحمل جواز سفرها”.

وأكملت اصالة: “أنا شخصية اجتماعية وبفتح قلبي لكل الدنيا، ولدي أصدقاء من كل الوطن العربي، لذلك فمن الطبيعي أن يكون لي ولاء لكل الدول العربية.. بسافر وعايشة والفضل لكل نجاحاتي خلال الـ10 سنوات الأخيرة حدث بعد حصولي على الجنسية البحرينية التي أفتخر بها فوق التصور”.

وأضافت: “لن أعطي أهمية للهجوم الذي أتعرض له الفترة الأخيرة، مؤكدة أن البعض حول مطالبتها بالحصول على الجنسية المصرية بأنها لا تعتز بالجنسية البحرينية وهذا غير صحيح على الإطلاق لحقيقة شعورها”.