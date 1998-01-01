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نتنياهو يدعم أردان في حربه على الأسرى

الثلاثاء 05 مارس 2019 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يدعم أردان في حربه على الأسرى


القدس المحتلة / سما /

قال جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعم موقفه بالتشديد من الحملة التي تستهدف السجناء الأمنيين "الأسرى الفلسطينيين".

وأوضح أردان في مقابلة مع إذاعة الجيش، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بعد التقرير الذي نشر أمس في يديعوت حول تحذيرات الأمن ومعارضتهم للخطوات المتخذة مؤخرًا داخل السجون خشيةً من انفجار الأوضاع.

وأشار إلى أن نتنياهو دعم موقفه، وأنه أيد مزيدًا من هذه الخطوات بهدف تكثيف عمليات البحث عن الهواتف الخلوية داخل السجون. معتبرًا موقف الأمن والجيش بأنه "سخيف" بربط الأحداث في السجون بما يجري في الميدان.

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