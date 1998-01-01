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وفد الصحة الفلسطينية يجري عمليات معقدة في مستشفيات فنزويلا

الثلاثاء 05 مارس 2019 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد الصحة الفلسطينية يجري عمليات معقدة في مستشفيات فنزويلا


رام الله / سما /

ذكرت وزارة الصحة أن وفدها الطبي المتواجد في فنزويلا، والمبتعث من الرئيس محمود عباس، بدأ منذ مطلع الشهر الجاري بإجراء عمليات جراحية معقدة في المستشفيات الفنزويلية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الوفد الطبي الموفد إلى فنزويلا جرى تقسيمه إلى فريقين، حيث توزع على مستشفيين، هما: مستشفى مامورو في محافظة فارجس، ومستشفى فارجس في العاصمة كركاس.

وأشارت إلى أن الفريق الأول مشكل من أخصائي توليد وجراحة أطفال وجراحة عامة وجراحة أوعية وأخصائي تخدير، حيث قام هذا الفريق بإجراء عدد من العمليات المعقدة، فيما قام الفريق الثاني بدراسة عدد من الحالات ومعظمها حالات عظام مستعصية وجراحة أعصاب.

وكانت الوزارة قد أوفدت طاقما طبيا مكونا من 16 طبيبا إلى جمهورية فنزويلا، لإجراء عمليات في مستشفيات العاصمة "كراكاس"، حيث ستستمر مهمته الطبية 30 يوماً.

وأرسلت وزارة الصحة مع الوفد معدات طبية لإجراء العمليات الجراحية التخصصية، إضافة إلى كميات من الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة في غرف العمليات وأقسام الطوارئ، وذلك بطلب من وزارة الصحة الفنزويلية.

ويرأس الوفد الطبي أخصائي جراحة الأوعية الدموية الطبيب محمد لطفي، حيث وصل الوفد إلى العاصمة الفنزويلية مساء الخميس الماضي.

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