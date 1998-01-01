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فريق شباب الخليل يتألقون في بطولة العرب للشطرنج

الثلاثاء 05 مارس 2019 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فريق شباب الخليل يتألقون في بطولة العرب للشطرنج


رام الله / سما /

حصد لاعبو فريق نادي شباب الخليل الرياضي للشطرنج (ميداليتين فضيتين) منحتا للاعبين بهاء مسودة وطاهر علي، اثر الانتصارات المتتاليةً التي حققاها في بطولة العرب للشطرنج للأندية البطلة التي تجري حالياً في تونس.

ومن نتائج الفريق الخليلي التعادل مع الغيضة اليمني 22، وفوز على فريق مصراته الليبي 3/1، وخسارة امام المهندسين اللبناني 3/1، وفوز على نادي الألعاب الذهنية الكويتي 5/3 .

مثل شباب الخليل في بطولة العرب للشطرنج في الجمهورية التونسية كلا من: بهاء مسودة، وائل الجعبة، عصام غيث، طاهر علي وبهاء القواسمي ادارياً، وجرت جميع المباريات بروح رياضية عالية أشاد بها الجميع، وابدى اعضاء بعثة نادي شباب الخليل للشطرنج في العاصمة التونسية (تونس) انضباطا قل نظيره حاز على اعجاب الجميع.

وما تجدر الاشارة اليه أن فريق نادي شباب الخليل يواصل استعداداته للمشاركة في بطولة المنتخبات العربية التي ستقام ايضا في الجمهورية التونسية حيث سيمثل فريق نادي شباب الخليل فلسطين (باسم منتخبها)، حيث ستشارك في هذه البطولة معظم المنتخبات العربية.

#الشطرنج

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