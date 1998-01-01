بطولة طوكيو :الشباب والاهلي والعبيدية والثقافي الى دور الاربعة

رام الله / سما /

تأهلت فرق ثقافي طولكرم والعبيدية ، وشباب الخليل واهلي الخليل الى دور الاربعة في بطولة كأس طوكيو لكرة القدم التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بتمويل من الحكومة اليابانية وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،

وقد جاء تأهل هذه الفرق بعد انتهاء مباريات دور الثمانية التي كانت نتائجها كالتالي :

ثقافي طولكرم + السموع : جرى اللقاء على ملعب ماجد اسعد بالبيرة وانتهى بفوز فريق الثقافي بالنتيجة 3/ صفر .

سجل للثقافي : براء القدومي ، رويد موسى وحمزة المغربي .

العبيدية + الخضر: دربي تلحمي انتهى بفوز صعب للعبيدية على الخضر بالنتيجة 3/2 في لقاء احتضنه ملعب الحسين بالخليل . سجل العبيدية وسام العصا " هدفين وأضاف وائل صافي الهدف الثالث .وسجل للخضر:ياسر اسماعيل " هدفين "

شباب الخليل + طمون:انتقل فريق شباب الخليل للمربع الذهبي بعد فوزه على طمون 3/2 في اللقاء الذي جرى بينهما على استاد اريحا .

سجل للشباب يحي ابو فاره في الدقيقتين "٢٥ و ٥٥"وحمزه حميدات دقيقه ٦٥وسجل لطمون ابراهيم بني عوده في " 62+72 "

راقب المباراه : مجدي زبيدات

اهلي الخليل + شباب نابلس:تأهل فريق اهلي الخليل بعد فوزه على شباب نابلس بثلاثه اهداف مقابل لا شيء في اللقاء الذي جرى بينهما على استاد اريحا .

سجل اهدف الأهلي في الشوط الثاني علي ريبعي وكامل غريب وحمزه الشرحه وقد راقب اللقاء احمد بشارات.