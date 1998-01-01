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إيقاف لاعبين وإداريين ضمن عقوبات الدوري

الثلاثاء 05 مارس 2019 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيقاف لاعبين وإداريين ضمن عقوبات الدوري


غزة / سما /

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط بعد انتهاء الجولة الحادية والعشرين من دوري الدرجتين الممتازة والأولى, ودور الـ32 من بطولة "طوكيو 3".

وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

- إيقاف كرم البدي لاعب بيت لاهيا ٦ مباريات رسمية متتالية, بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

- إيقاف محمد المصري لاعب بيت لاهيا مباراتين رسميتين متتاليتين.

- إيقاف حسام الحبل لاعب بيت لاهيا مباراتين رسميتين متتاليتين.

- إيقاف محمد البدي لاعب بيت لاهيا مباراتين رسميتين متتاليتين.

- إيقاف عبد ورش أغا لاعب بيت لاهيا مباراتين رسميتين متتاليتين.

- حرمان محمود البراوي عضو مجلس إدارة بيت لاهيا من مرافقة الفريق ٣ مباريات رسمية.

- توجيه لفت نظر لمحمد العماوي المدير الفني لبيت حانون الرياضي.

بطولة "طوكيو 3"  للشباب

- إيقاف عبد الله سحويل لاعب بيت حانون الأهلي سنة ميلادية

- إيقاف علاء أبو عمشة لاعب بيت حانون الأهلي مباراتين رسميتين.

- إيقاف محمد أكرم نعيم لاعب بيت حانون الأهلي مباراتين رسميتين.

- إيقاف عصام أبو كلوب لاعب بيت حانون الأهلي ٤ مباريات رسمية.

- إيقاف عادل حمادة حارس مرمى الوفاق ٤ مباريات, بالاضافة إلى عقوبة الطرد.

#عقوبات #الاتحاد الفلسطيني

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