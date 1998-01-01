إيقاف لاعبين وإداريين ضمن عقوبات الدوري

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط بعد انتهاء الجولة الحادية والعشرين من دوري الدرجتين الممتازة والأولى, ودور الـ32 من بطولة "طوكيو 3".
وجاءت العقوبات على الشكل التالي:
- إيقاف كرم البدي لاعب بيت لاهيا ٦ مباريات رسمية متتالية, بالإضافة إلى عقوبة الطرد.
- إيقاف محمد المصري لاعب بيت لاهيا مباراتين رسميتين متتاليتين.
- إيقاف حسام الحبل لاعب بيت لاهيا مباراتين رسميتين متتاليتين.
- إيقاف محمد البدي لاعب بيت لاهيا مباراتين رسميتين متتاليتين.
- إيقاف عبد ورش أغا لاعب بيت لاهيا مباراتين رسميتين متتاليتين.
- حرمان محمود البراوي عضو مجلس إدارة بيت لاهيا من مرافقة الفريق ٣ مباريات رسمية.
- توجيه لفت نظر لمحمد العماوي المدير الفني لبيت حانون الرياضي.
بطولة "طوكيو 3" للشباب
- إيقاف عبد الله سحويل لاعب بيت حانون الأهلي سنة ميلادية
- إيقاف علاء أبو عمشة لاعب بيت حانون الأهلي مباراتين رسميتين.
- إيقاف محمد أكرم نعيم لاعب بيت حانون الأهلي مباراتين رسميتين.
- إيقاف عصام أبو كلوب لاعب بيت حانون الأهلي ٤ مباريات رسمية.
- إيقاف عادل حمادة حارس مرمى الوفاق ٤ مباريات, بالاضافة إلى عقوبة الطرد.