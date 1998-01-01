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محامو "عوفر" و"سالم" يضربون احتجاجاً على اعتقال زوجة برغوث

الثلاثاء 05 مارس 2019 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محامو "عوفر" و"سالم" يضربون احتجاجاً على اعتقال زوجة برغوث


رام الله /سما/

 قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن المحامين الفلسطينيين في محكمتي "عوفر" و"سالم" أعلنوا إضرابهم عن العمل احتجاجاً على اعتقال زوجة زميلهم المحامي طارق برغوث فجر اليوم.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت المحامي برغوث بتاريخ 27 شباط المنصرم، واعتقلت زوجته وشقيقه كوسيلة للضغط عليه لانتزاع الاعترافات منه عنوة.لافتاً إلى أن سياسة الاعتقالات العائلية والجماعية هي سياسة خطيرة ومنظّمة تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، تتعمّد بها إلحاق الأذى بالمعتقل ومحيطه العائلي ونسيجه الاجتماعي والانتقام منهم.

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