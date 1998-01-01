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هيئة الأسرى: المعتقل المصاب هيثم علقم بوضع صحي جيد ويقبع في سجن عسقلان

الثلاثاء 05 مارس 2019 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كريم عجوة، صباح الثلاثاء، بأن الوضع الصحي للمعتقل المصاب هيثم باسم جمعة علقم (17 عاماً) من قرية صفا قضاء مدينة رام الله، والذي أصيب برصاص جيش الاحتلال، فجر أمس قرب قرية كفر نعمة غرب محافظة رام الله، جيد ومستقر ويقبع حاليا في سجن عسقلان.

وقال عجوة، أن طبيعة إصابة الأسير الجريح علقم هي بعض الرضوض بالكتف والقدم اليمنى، ولم يصب بالرصاص، حيث تم نقله من مكان الحادثة الى مركز التحقيق في عسقلان مباشرة.

وكان المعتقل علقم، قد أُصيب برضوض، بعد إطلاق جنود الاحتلال النيران على سيارة كان يستلقها مع شابين آخرين بالقرب من قرية كفر نعمة غرب رام الله، حيث استشهد اثنان من الركاب، وهما أمير محمود دراج (20 عامًا) من قرية خربثا المصباح، ويوسف رائد عنقاوي (20 عامًا) من قرية بيت سيرا، وأصيب علقم برضوض، وبعدها اختطف جيش الاحتلال جثماني الشهيدين، واعتقل المصاب علقم، زاعمًا أن الشبان حاولوا تنفيذ عملية دهس.

وأضاف محامي الهيئة عجوة، أنه من المقرر، أن تُعقد جلسة تمديد توقيف للمصاب علقم، غد الأربعاء في المحكمة العسكرية في عوفر.

#هيئة الأسرى

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