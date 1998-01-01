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سامي خضيرة يتعافى من مشاكل عانى منها في القلب

الثلاثاء 05 مارس 2019 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سامي خضيرة يتعافى من مشاكل عانى منها في القلب


وكالات / سما /

نشر نادي يوفنتوس لكرة القدم مساء أمس الإثنين بياناً من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت بشأن حالة اللاعب سامي خضيرة الذي غاب في الفترة الماضية بسبب معاناته من المرض.

وقال فريق السيدة العجوز في بيانه الرسمي أن اللاعب الألماني عاد إلى مدينة تورينو بعد أن أنهى فترة النقاهة التي أعقبت العملية الجراحية التي خضع لها بسبب عدم انتظام ضربات القلب في 19 فبراير الماضي.

وشارك لاعب خط الوسط الألماني في الدورة التدريبية التي جرت مساء اليوم بشكل طبيعي ، لكنه سيخضع في الأيام القادمة للمزيد من الفحوصات السريرية للتأكد  تماماً من سلامة عمل ضربات القلب بشكل منتظم.

وتمكن يوفنتوس من الابتعاد في صدارة الدوري الإيطالي والاقتراب من اللقب بعد فوزه في مباراة القمة التي جرت على ملعب سان باولو ضد نابولي في حساب الجولة السادسة والعشرين ، وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وسيخوض فريق المدرب ماسيمليانو أليجري مباراة ضد أودينيزي يوم الجمعة المقبل على ملعب أليانز ستاديوم في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي ، ومن ثم سيواحه أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء المقبل في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

#سامي خضيرة

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