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نجم مانشستر يونايتد يوضح طريقة الفوز على باريس

الثلاثاء 05 مارس 2019 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجم مانشستر يونايتد يوضح طريقة الفوز على باريس


وكالات / سما /

أوضح آشلي يونج نجم فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي طريقة التغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة المرتقبة.

وسقط الشياطين الحمر بشكل مدوٍ على ملعبهم، أولد ترافورد، وبين أنصارهم، على يد النادي الباريسي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأتت الهزيمة على يد فريق العاصمة الفرنسية كخسارة أولى لأحمر مانشستر تحت قيادة المدير الفني النرويجي الكفء أولي جنار سولشاير، الذي استطاع إعادة الأجواء الإيجابية في اليونايتد وحقق سلسلة من الانتصارات أوصلت الفريق المانشستراوي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي.

اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً صرح قبل موقعة الأربعاء قائلاً “من الواضح أنها ستكون مباراة صعبة، لن تكون سهلة. يجب أن نذهب إلى هناك، نربح اللقاء ونسجل الأهداف”.

وأضاف “لدي كل الإيمان أنه إذا دافعنا جيداً وخلقنا الفرص التي أعلم أننا نستطيع القيام بها، يمكننا الفوز بالمواجهة”.

وتابع “يجب أن نخرج هناك ونفوز بالمباراة. لا يمكننا أن نقلق كثيراً بشأنهم، الأمر كله يتعلق بنا”.

#آشلي يونج #مانشستر يونايتد #باريس سان جيرمان

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