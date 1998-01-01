ميسي يواصل التربع على عرش هدافي الليغا

وكالات / سما /

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التربع على عرش هدافي الدوري الإسباني “ليجا” بعد نهاية الجولة السادسة والعشرين وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، زميله الأوروجوياني لويس سواريز.

واستعاد الأوروجوياني الأخر كريستيان ستواني ذاكرة التهديف بتسجيله لهدفين مع فريقه جيرونا في شباك رايو فايكانو، فيما واصل خايمي ماتا تألقه مع فريق ختيافي بتسجيله لهدف جديد ليقودهم لتحقيق المركز الرابع حتى الآن.

وسام بن يدر هو الآخر ورغم خسارة فريقه اشبيلية في هذا الإسبوع سجل هدف جديد في شباك فريق هويسكا متذيل ترتيب الليجا والذي واصل صحوته بتحقيقه انتصاره الثالث في آخر 5 مباريات.

وتعتبر تلك الجولة شحيحة في عدد الأهداف المسجلة حيث تم تسجيل 22 هدف فقط في 10 مباريات بمعدل هدفين تقريبا في كل مباراة وهو معدل منخفض بالنسبة لجولات الليجا.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة السادسة والعشرين:

1- ليونيل ميسي (برشلونة) 25 هدف

2- لويس سواريز (برشلونة) 16 هدف

3- كريستيان ستواني (جيرونا) 15 هدف

4- وسام بن يدر (إشبيلية) 12 هدف

5- تشارليز دياز (إيبار) 12 هدف

6- أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد) 12 هدف

7- خايمي ماتا (خيتافي) 11 هدف

8- كريم بنزيمة (ريال مدريد) 11 هدف

9- بورخا إيجلاسياس (إسبانيول) 11 هدف

10- إياجو أسباس (سيلتا فيجو) 10 أهداف