إيكاردي يثير غضب إنتر ميلان وجماهيره مجدداً

وكالات / سما /

قرر اللاعب ماورو إيكاردي عدم المشاركة في المباراة القادمة ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني حسبما ذكرت تقارير صحيفة إيطالية في وقت متأخر من مساء اليوم الإثنين.

وقالت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” أن المهاجم الأرجنتيني أبلغ قراره هذا عندما التقى المدرب لوتشيانو سباليتي ، حيث أكد بأنه ما يزال يعاني من آلام على مستوى ركبته وغير قادر على اللعب بعد.

واعتبرت هذه الأوساط أن هذا القرار يزيد من حالة التوتر القائمة أصلاً بين نادي إنتر ميلان ومعسكر إيكاردي ، فيما تشير بعد المصادر أن قائد النيرازوري السابق ربما لن يلعب حتى نهاية الموسم.

وأصبح مستقبل إيكاردي خارج إنتر ميلان بنسبة كبيرة جداً بسبب المشاكل التي اندلعت بين واندا نارا وكيلة اللاعب وزوجته وبين إدارة إنتر ميلان ، والتي تقول بأنها تتعرض للابتزاز وشروط غير مقبولة.

وتراجع مستوى إنتر ميلان في الجولات الماضية في الدوري الإيطالي مما كلفه خسارة المركز الثالث لصالح ميلان والتراجع للمركز الرابع ، في حين أن روما ليس بعيداً عن المركز الرابع حيث يفصله ثلاث نقاط.