  1. الرئيسية
  2. الرياضة

إيكاردي يثير غضب إنتر ميلان وجماهيره مجدداً

الثلاثاء 05 مارس 2019 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيكاردي يثير غضب إنتر ميلان وجماهيره مجدداً


وكالات / سما /

قرر اللاعب ماورو إيكاردي عدم المشاركة في المباراة القادمة ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني حسبما ذكرت تقارير صحيفة إيطالية في وقت متأخر من مساء اليوم الإثنين.

وقالت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” أن المهاجم الأرجنتيني أبلغ قراره هذا عندما التقى المدرب لوتشيانو سباليتي ، حيث أكد بأنه ما يزال يعاني من آلام على مستوى ركبته وغير قادر على اللعب بعد.

واعتبرت هذه الأوساط أن هذا القرار يزيد من حالة التوتر القائمة أصلاً بين نادي إنتر ميلان ومعسكر إيكاردي ، فيما تشير بعد المصادر أن قائد النيرازوري السابق ربما لن يلعب حتى نهاية الموسم.

وأصبح مستقبل إيكاردي خارج إنتر ميلان بنسبة كبيرة جداً بسبب المشاكل التي اندلعت بين واندا نارا وكيلة اللاعب وزوجته وبين إدارة إنتر ميلان ، والتي تقول بأنها تتعرض للابتزاز وشروط غير مقبولة.

وتراجع مستوى إنتر ميلان في الجولات الماضية في الدوري الإيطالي مما كلفه خسارة المركز الثالث لصالح ميلان والتراجع للمركز الرابع ، في حين أن روما ليس بعيداً عن المركز الرابع حيث يفصله ثلاث نقاط.

#إيكاردي #إنتر ميلان

الأكثر قراءة اليوم

هارتس: فرصة كبيرة للتصعيد في غزة والجيش يستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة

السعودية ومصر والإمارات ترفض بند"عدم التطبيع" ببيان البرلماني العربي

لاول مرة.. الولايات المتحدة تنشر نظام دفاع صاروخي "ثاد" في "إسرائيل"

هنية: بحثنا ملفات عدة مع المصريين أبرزها المصالحة وإنهاء الحصار

بالصور .. بدء سفر معتمري قطاع غزة إلى السعودية

صورة.. تكريم عابد فهد في فلسطين

الأخبار الرئيسية

حدود

معاريف: مصر قدمت 3 بادارت طيبة لحماس وسكان الغلاف يطالبون بعمل عسكري ضد الحركة

يديعوت: الأوضاع على حافة الانفجار.. المخاطر الاربعة التي تهدد بهز المنطقة"

k

3 دول عربية تعترض على مقاطعة إسرائيل.. تفاصيل السجال الساخن بمؤتمر البرلمانات العربية في الأردن

الحدود

"كان": الوفد المصري يصل غزة اليوم ومساع تبذل لعودة الهدوء في غزة

قلق وخوف.. تسريبات : هذا ما قاله نتنياهو في حوار مغلق ..