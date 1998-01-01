كاسيميرو يعترف بأن الوضع معقد في ريال مدريد

وكالات / سما /

أجرى كاسيميرو لاعب ريال مدريد مقابلة مع محطة “سبورتي إنترأفيتو” التلفزيونية البرازيلية ، والتي تحدث من خلالها عن الوضع الرياضي القائم داخل النادي الإسباني في شتى المجالات.

وسئل اللاعب البرازيلي عن وضعه الشخصي داخل الفريق الملكي وقال :”أشعر بأهمية كبيرة مثل جميع اللاعبين ، نحن نعلم أننا في بعض الأحيان نفوز وأحياناً نخسر ، نحن نعمل دائماً لنكون قادرين على حصد الانتصارات”.

وحول الوضع المعقد في ريال مدريد وأجاب : “من الطبيعي أن يحظى الفريق بلحظات منخفضة ، فنحن ننمو الآن ، لكن الشيء الأكثر أهمية ما هو قادم ، لدينا خصوم أقوياء ونحن نركز على الفوز بجميع الألقاب ، لكن الأمر صعب”.

وفيما يتعلق بالمباراة ضد أياكس وقال : “لم أفاجأ بالأداء الذي قدموه في مباراة الذهاب ، لقد لعبوا مباراتين عظيمتين ضد بايرن ميونيخ ، لكننا سنحاول اللعب بنفس الطريقة كما في مباراة الذهاب ، لم نلعب مباراة رائعة في أمستردام ، لكن النتيجة كانت جيدة ، الشيء المهم هو التأهل ولا يهم كيف ذلك”.

ورداً على سؤال حول إمكانية تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة على التوالي واضاف : “يجب أن نكون هادئين ونعمل على محاولة الفوز بها ، عندما فزنا باللقب الثاني على التوالي ، طلب منا الجميع الفوز بالثالث وواصلنا قول الشيء نفسه ، نريد الهدوء للتركيز من مباراة إلى مباراة”.