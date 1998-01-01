  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كاسيميرو يعترف بأن الوضع معقد في ريال مدريد

الثلاثاء 05 مارس 2019 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاسيميرو يعترف بأن الوضع معقد في ريال مدريد


وكالات / سما /

أجرى كاسيميرو لاعب ريال مدريد مقابلة مع محطة “سبورتي إنترأفيتو” التلفزيونية البرازيلية ، والتي تحدث من خلالها عن الوضع الرياضي القائم داخل النادي الإسباني في شتى المجالات.

وسئل اللاعب البرازيلي عن وضعه الشخصي داخل الفريق الملكي وقال :”أشعر بأهمية كبيرة مثل جميع اللاعبين ، نحن نعلم أننا في بعض الأحيان نفوز وأحياناً نخسر ، نحن نعمل دائماً لنكون قادرين على حصد الانتصارات”.

وحول الوضع المعقد في ريال مدريد وأجاب : “من الطبيعي أن يحظى الفريق بلحظات منخفضة ، فنحن ننمو الآن ، لكن الشيء الأكثر أهمية ما هو قادم ، لدينا خصوم أقوياء ونحن نركز على الفوز بجميع الألقاب ، لكن الأمر صعب”.

وفيما يتعلق بالمباراة ضد أياكس وقال : “لم أفاجأ بالأداء الذي قدموه في مباراة الذهاب ، لقد لعبوا مباراتين عظيمتين ضد بايرن ميونيخ ، لكننا سنحاول اللعب بنفس الطريقة كما في مباراة الذهاب ، لم نلعب مباراة رائعة في أمستردام ، لكن النتيجة كانت جيدة ، الشيء المهم هو التأهل ولا يهم كيف ذلك”.

ورداً على سؤال حول إمكانية تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة على التوالي واضاف : “يجب أن نكون هادئين ونعمل على محاولة الفوز بها ، عندما فزنا باللقب الثاني على التوالي ، طلب منا الجميع الفوز بالثالث وواصلنا قول الشيء نفسه ، نريد الهدوء للتركيز من مباراة إلى مباراة”.

#كاسيميرو

الأكثر قراءة اليوم

هارتس: فرصة كبيرة للتصعيد في غزة والجيش يستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية الدهس في "كفر نعمة"

السعودية ومصر والإمارات ترفض بند"عدم التطبيع" ببيان البرلماني العربي

لاول مرة.. الولايات المتحدة تنشر نظام دفاع صاروخي "ثاد" في "إسرائيل"

هنية: بحثنا ملفات عدة مع المصريين أبرزها المصالحة وإنهاء الحصار

بالصور .. بدء سفر معتمري قطاع غزة إلى السعودية

الأخبار الرئيسية

حدود

معاريف: مصر قدمت 3 بادارت طيبة لحماس وسكان الغلاف يطالبون بعمل عسكري ضد الحركة

يديعوت: الأوضاع على حافة الانفجار.. المخاطر الاربعة التي تهدد بهز المنطقة"

k

3 دول عربية تعترض على مقاطعة إسرائيل.. تفاصيل السجال الساخن بمؤتمر البرلمانات العربية في الأردن

الحدود

"كان": الوفد المصري يصل غزة اليوم ومساع تبذل لعودة الهدوء في غزة

قلق وخوف.. تسريبات : هذا ما قاله نتنياهو في حوار مغلق ..