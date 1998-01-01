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الاحتلال يغلق حاجز شعفاط في القدس وسط مواجهات

الثلاثاء 05 مارس 2019 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق حاجز شعفاط في القدس وسط مواجهات


القدس المحتلة / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجز شعفاط العسكري في مدينة القدس المحتلة، أمام الحافلات والمواطنين، ما تسبب بأزمة خانقة وحادة، وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر محلية ، بأن طلبة مدارس مخيم شعفاط والأحياء والضواحي المجاورة احتجوا على ممارسات جنود الاحتلال في الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم، ونزلوا من حافلاتهم، وتطور الأمر بعد ذلك إلى اندلاع مواجهات.

وأكد شهود عيان، أن جنود الاحتلال على الحاجز العسكري تعمّدوا تعطيل حركة السير أمام باصات وحافلات نقل الطلاب، بإغلاق طريق مسرب هذه الباصات، وشرعوا بتفتيش هذه الحافلات والطلبة، ما أثار غضب الطلاب، ونزولهم من الحافلات، وإطلاق العنان لأبواق مركباتهم.

#الاحتلال

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