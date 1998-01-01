الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بني نعيم شرق الخليل المواطنين محمد فايز زيدات، ونعيم هاشم ارميلات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل غرب الخليل وفتشت عدة منازل عرف من أصحابها الأسير المحرر أبو حمزه الزهور، وسلمت الشاب إيهاب القواسمة بلاغا لمراجعة مخابراتها بعد اقتحام منزله وتفتيشه في منطقة "دائرة السير" بمدينة الخليل، كما داهمت منزل طالب أبو اسنينة في الحارة الجنوبية بالمدينة وفتشته وعبثت بمحتوياته.

في السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.