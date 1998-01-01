الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويستدعي فتيين من بيت لحم

بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، فتى وشابين من بيت لحم، وسلمت فتيين بلاغين لمراجعة مخابراتها.

وأفاد مصدر أمنى ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد اسعد الصيفي (20 عاما)، وعدي مصطفى أبو نصار (24 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، والفتى رائد حسن موسى من بلدة الخضر جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، سلمت قوات الاحتلال محمد جمعة الشاعر (16 عاما)، وأحمد محمود أبو مفرح (16 عاما)، بلاغين لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون " الجاثمة عل أراضي المواطنين جنوبا.