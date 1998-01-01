الاحتلال يشن حملة استدعاءات واعتقالات ويصادر اموالا في الضفة

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، زوجة المحامي الاسير طارق برغوت من رام الله وشبان اخرين من مدن الضفة.

وافادت مصادر محلية، ان قوة للاحتلال اقتادت الأسير المحامي طارق برغوث" من التحقيق إلى منزله في بناية "إسكان المحبة" برام الله وفتشته، واعتقلت زوجته امل الطحان، اضافة الى اعتقال شقيقه خالد.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت محامي هيئة شؤون الاسرى والمحررين طارق برغوث الاسبوع الماضي بعد اقتحام منزله في رام الله التحتا الى جانب اعتقالها القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى وعضو ثوري فتح زكريا الزبيدي.

وفي محافظة بيت لحم اعتقلت الشابين عدي ابو نصار، والأسير المحرر أحمد الصيفي، خلال اقتحامها مخيم الدهيشة.

وسلمت قوات الاحتلال الفتى أحمد محمود أبو مفرح، والشاب مجد جمعة الشاعر بلاغا بمراجعة مخابراته بعد مداهمة منزليْهما في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

كما اعتقل الاحتلال الشاب خليل حويل، بعد مداهمة وتفتيش منزله في مخيم جنين، اضافة الى اقتحام منزل زكريا الزبيدي.

وداهم جنود الاحتلال منزل الشهيدة رشا عويصي وعبثت بداخله في "حي القرعان" بمدينة قلقيلية.

وسلمت قوات الاحتلال الشاب إيهاب القواسمة بلاغا لمراجعة مخابراته بعد اقتحام منزله وتفتيشه في منطقة "دائرة السير" بمدينة الخليل . كما داهمت منزل الحاج طالب أبو اسنينة في الحارة الجنوبية وفتشته، اضافة ‏الى اعتقال الشاب محمد فايز زيدات من بني نعيم.

واستولت قوات الاحتلال على مبلغ مالي يقدر ب 4 الاف شيكل من داخل منزل المواطن خبيب شولي عقب مداهمته وتفتيشه في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس. كما اقتحمت منزل عائلة الشهيد سامي محمد زيدان في قرية تِل جنوب غرب مدينة نابلس.