"كان": الوفد المصري يصل غزة غداً ومساعي تبذل لعودة الهدوء في غزة بين حماس واسرائيل

القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام عبرية ، مساء اليوم الاثنين، النقاب عن تحركات ومساعي تبذل من أجل عودة الهدوء في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت قناة "كان" العبرية، إنه من المتوقع أن يصل وفد مصري إلى غزة يوم غداً الثلاثاء لعقد لقاءات مع حركة حماس من أجل بحث الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والهدوء في الجنوب.

وذكرت "كان" العبرية، نقلا عن مصدر في "حماس" قوله: إن حركته تنتظر رد المصريين إذا كانت إسرائيل مستعدة للعودة إلى الهدوء السابق وإعادة إدخال الأموال القطرية وصولاً للمرحلة الثانية من التفاهمات، وتوسيع مساحة الصيد إلى 20 ميل، و فتح المعابر، ورفع الحظر على إدخال بعض السلع".

وتوقعت قناة "كان" العبرية، أن يدخل المبعوث القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.