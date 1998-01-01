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الاحتلال يفرج عن الأسيرة سهير البرغوثي

الإثنين 04 مارس 2019 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن الأسيرة سهير البرغوثي


رام الله / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن الأسيرة سهير البرغوثي "59" عام من قرية كوبر شمال رام الله.

وكانت محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر"، أصدرت قرارا في وقت سابق اليوم يقضي بالإفراج عن الأسيرة البرغوثي بشروط تمثلت بكفالة مالية بقيمة عشرة آلاف شيقل، وكفالة طرف ثالث.

واعتقلت البرغوثي وهي أم لستة أبناء في الخامس من شباط الماضي من منزلها، بعد أن اُعتقل غالبية أفراد عائلتها منذ الإعلان عن استشهاد نجلها صالح في الثاني عشر من كانون الأول 2018 في رام الله، وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال زوجها عمر البرغوثي إداريا، ونجلها عاصم.

#سهير البرغوثي #افراج #الاحتلال #سجون الاحتلال

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