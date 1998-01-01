  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لافروف: محاولات لقلب مبادرة السلام العربية بين فلسطين واسرائيل راسا على عقب

الإثنين 04 مارس 2019 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
لافروف: محاولات لقلب مبادرة السلام العربية بين فلسطين واسرائيل راسا على عقب


الرياض /سما/

أعلن سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، عن وجود محاولات لقلب المبادرة العربية للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل رأسا على عقب.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في الرياض اليوم، بأن روسيا والسعودية متفقتان على أنه تجب تسوية قضية الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي والمبادرة العربية للسلام.

وأضاف: "أعرنا اهتماما خاصا لضرورة إحراز تقدم في التسوية الفلسطينية – الإسرائيلية، ونرى تعثرا في الوقت الحالي. ونحن على قناعة بأنه لا يمكن تجاوزه إلا على أساس المبادئ المتفق عليها من قبل الامم المتحدة وعلى أساس حل الدولتين".

وأردف: "بلا شك سنسعى إلى أن تكون الجهود المستقبلية مبنية على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الشأن والمبادرة العربية للسلام التي وضعها العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود".

ولفت وزير الخارجية الروسي،  إلى أنه "من الواضح أن هناك محاولات للقضاء على كل ما تم إنجازه حتى الآن، وأقصد هنا قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادئ مدريد وأوسلو، وخاصة المبادرة العربية للسلام"...

وأستطرد: "والآن هناك محاولات سافرة لقلب هذه المبادرة رأسا على عقب، وتحقيق التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل أولا، والنظر لاحقا في ما إذا كان من الضروري عمل أي شيء بشأن الفلسطينيين".

وأعاد لافروف إلى الأذهان أنه تم الاتفاق قبل سنتين على عقد اجتماع بين الفلسطينيين والإسرائيليين على الأراضي الروسية دون شروط، وأبدى الجانب الفلسطيني استعداده لمثل هذا اللقاء، والجانب الإسرائيلي أكد اهتمامه به، ولكنه لم يحدد موقفه بشأن المواعيد.

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن بلاده ستكون مستعدة لتنفيذ هذه المبادرة ما إن يتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على مواعيد الاجتماع.

#فلسطين #اسرائيل #روسيا

الأكثر قراءة اليوم

محدث بالاسماء.. شهيدان برصاص الاحتلال واصابة جنديين بزعم عملية دهس غرب رام الله

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية الدهس في "كفر نعمة"

اسعار العملات مقابل الشيكل

جيش الإحتلال يقر تغيير سياسته على إطلاق البالونات من غزة

فريدمان يهاجم صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية

السعودية ومصر والإمارات ترفض بند"عدم التطبيع" ببيان البرلماني العربي

جهات أمنية وعسكرية إسرائيلية تحذّر: السجون قد تنفجر

الأخبار الرئيسية

قلق وخوف.. تسريبات : هذا ما قاله نتنياهو في حوار مغلق ..

غزة

هارتس: فرصة كبيرة للتصعيد في غزة والجيش يستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة

هنية: بحثنا ملفات عدة مع المصريين أبرزها المصالحة وإنهاء الحصار

قدس

بالاسماء.. 3 دول تقاطع برنامج "الأمن الأمريكي" بعد دمج القنصلية الأمريكية مع السفارة