سعد يطالب بتوفير الحماية الدولية للعمال الفلسطينيين

رام الله / سما /

طالب شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، اليوم الاثنين، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة بضرورة توفير الحماية الدولية للعمال الفلسطينيين، ووقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحقهم .

وأشار سعد، خلال تصريح صحفي، الى الجرائم اليومية التي يرتكبها جنود الاحتلال والمستوطنون بحق العمال الفلسطينيين، سواء على الحواجز العسكرية الاسرائيلية الفاصلة بين أراضي عام 1948 والأراضي الفلسطينية عام 1967، وهم ذاهبون وعائدون من أماكن عملهم في اسرائيل، او على الحواجز التي تقطع اوصال المدن والبلدات الفلسطينية .

وكانت قوة من جيش الاحتلال الاسرائيلي تتمركز على مدخل قرية كفر نعمة غرب رام الله ، قد اطلقت النار بدم بارد صباح اليوم، صوب سيارة تقل عمالا مما أدى الى استشهاد العاملين أمير محمود جمعة دراج (20 عاما) من قرية خربثا المصباح، ويوسف رائد محمد عنقاوي (20 عاما) من بيت سيرا، فيما أصيب العامل هيثم باسم جمعة علقم من قرية صفا بجروح.