رئيس برلمان عموم افريقيا يؤكد حق شعبنا في الحرية والاستقلال

بريتوريا /سما/

أكد روجيه دانغ رئيس برلمان عموم افريقيا، اليوم الاثنين، على التزام البرلمان بكافة قرارات ومواقف الاتحاد الإفريقي التي تؤيد وتدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وقال دانغ، إن فلسطين حاضرة في البرلمان كون المجلس الوطني الفلسطيني عضوا مراقبا فيه، وأن القضية الفلسطينية ستبقى حاضرة أيضا على اجندات عمل البرلمان لما لذلك من اهمية في تعزيز الأمن والسلام.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس برلمان عموم أفريقيا روجيه دانغ، اليوم في مكتبه بمقر البرلمان بمدينة ميدراند، وفد فلسطين المكون من سفير دولة فلسطين لدى جنوب افريقيا هاشم الدجاني، وعضو المجلسين الوطني الفلسطيني والثوري لحركة فتح اوري ديفيز، وعضوة الجلس الثوري كفاح حرب، وسكرتير أول في السفارة بسام الحسيني.

بدوره، نقل الوفد تحيات شعبنا الفلسطيني وقيادته، وتحيات رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، كما تحدث عن معاناه شعبنا تحت الاحتلال الاسرائيلي العنصري، وأبعاد قانون القومية الذي أقره الكنيست بهدف انهاء الحق الفلسطيني على الأرض وتكريس يهودية الدولة ومنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير، الأمر الذي يتعارض مع كافة القرارات الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الاسرائيلي.

كما تم اطلاع رئيس البرلمان على سياسة الادارة الأمريكية التي تنحاز لإسرائيل بشكل مطلق وتجازف بأمن واستقرار المنطقة وتدمير عملية السلام، وأهمية دور المجتمع الدولي وخاصة المنظمات الدولية والاقليمية في تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط .

من جانبه، اكد السفير هاشم الدجاني، على أهمية اللقاء والتواصل المستمر مع برلمان عموم افريقيا الذي يمثل شعوبها وارادتهم، لما لدول القارة وشعوبها من دور مميز في دعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع في كافة المحافل الدولية.

وقد التقى الوفد الفلسطيني أيضا، بمفوض العلاقات الدولية في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، وقيادات الحزب الشيوعي، واتحاد نقابات العمال وعددا من منظمات المجتمع المدني .