قلق وخوف.. تسريبات : هذا ما قاله نتنياهو في حوار مغلق ..

القدس المحتلة / سما /

قبل لحظات من إطلاق الحملة الانتخابية لحزب الليكود، اليوم، وعلى ضوء الشبهات التي تحوم حوله، استدعى نتنياهو، يوم أمس، أيضًا، بعض وزراء الليكود وأعضاء الكنيست لإجراء محادثات حول سبل الاستمرار قبل الانتخابات. وبحث لمدة ساعة ونصف من كبار أعضاء الليكود مبادئ الحملة وقرروا، من بين أمور أخرى، "سحب مقاعد" من أحزاب اليمين الأخرى واستمرار الهجوم المواجه ضد غانتس.

وقال نتنياهو لأعضاء الليكود أن استطلاعات الرأي غير واضحة أو مستقرة في الوقت الحالي، لكن وفقا للمعلومات التي يملكها، فإن الأحداث الأخيرة التي أحاطت بقرار المستشار القانوني نقلت مقعدين إلى غانتس، والسبب، وفقا لأعضاء حزب الليكود، أن الحملة الانتخابية ليست هجومية بما يكفي ضد غانتس ولبيد.

ووفقا لذلك أمر نتنياهو رجاله بالعمل خلال الأيام القريبة على توجيه رسالة واحدة مفادها أن "غانتس هو يسار." وأضاف: "هناك جمهور في اليمين يتقبل خدعة غانتس ولبيد، ومهمتنا الآن هي أن نضخ ونشرح طوال الوقت أنهما يسار".

وهكذا فقد تم سماع وزراء من الليكود يقولون، أمس: "غانتس يفضل العرب، ولذلك فإن الانتخابات هو إما طيبي وإما بيبي".

كما طلب نتنياهو بث رسالة أخرى وهي أنه لن يتحالف مع حزب غانتس – لبيد لتشكيل حكومة وحدة. وقال: "لا يمكن التحالف معهم"، وبعد الانتخابات سيتوجه فقط إلى الشركاء الطبيعيين.

وخلال النقاش، ورد كذلك إن الفجوة المتزايدة في استطلاعات الرأي ستكون مشكلة بالنسبة لليكود مقابل الرئيس ريفلين، الذي من المفترض أن يكلف أحد المرشحين مهمة تشكيل الحكومة.

ويؤكد نتنياهو أنه مع اتساع الفجوة، تتحقق إمكانية عدم تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة. وقال للحضور: "أنتم تعرفون كم سيكون صعبا بالنسبة لي مع الرجل المقيم على الجانب الآخر من التلة"، مشيرًا إلى الرئيس الإسرائيلي ريفلين.

في ضوء ذلك، كانت إحدى المعضلات التي أثيرت في النقاش، هي "سحب" مقاعد من أحزاب اليمين الاخرى. فحتى اليوم، كان الليكود حريصًا على عدم التعرض لأحزاب اليمين التي تتأرجح بمحاذاة نسبة الحسم، مثل كحلون وليبرمان، خشية تقلص كتلة اليمين. علاوة على ذلك، ضغط رئيس الوزراء على البيت اليهودي والاتحاد القومي للتحالف مع القوة اليهودية، وهو ما حدث بالفعل.

وقال أحد المشاركين في الاجتماع وفقا لتقرير أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم": "نحن نعيش فترة انتخابات، وعلى كل حزب أن يعتني بنفسه، صحيح أن المهمة الأساسية هي جذب مقاعد اليمين المعتدل من المركز، لكن من المستحيل عدم مهاجمة كحلون بأنه في خطر. هذه حسابات زائدة".

كما تم التطرق لحزب "اليمين الجديد" الذي شكله نفتالي بينت وأييلت شاكيد والذي تمنحه الاستطلاعات بين 8 و9 مقاعد.

وبحسب الليكود، فإن "لدى بينت وشكيد فائض من الدهون يمكن استهدافهما وسحب مقعدين أو ثلاثة منهما".

كما ساد القلق من فقدان الكثير من الاصوات التي ستذهب إلى حزب موشيه فايغلين. وحسب معطيات الليكود فإن فايغلين يزداد قوة، لكنه غير قادر على اجتياز نسبة الحسم.