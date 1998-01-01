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غانتس: مرتفعات الجولان استراتيجية ولن نتخلى عنها

الإثنين 04 مارس 2019 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: مرتفعات الجولان استراتيجية ولن نتخلى عنها


القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن زعماء حزب ليفان كحول المنافس في الانتخابات الإسرائيلية "بيني غانتس وموشيه يعلون وغابي أشكنازي ويائير لبيد" اجروا جولة في مرتفعات الجولان.

وقالت القناة 7 العبرية ، إن غانتس أكد في كلمة له خلال الجولة أنه لا يوجد قوة في العالم تستطيع إجبارنا على التخلي عن الجولان وسيكون دائما تحت تصرفنا.

وأضاف: "نحن مطالبون بالتعامل مع مختلف التحديات الأمنية، أنا وأشكنازي ويعالون حاربنا عنا ولدينا جبهة إيرانية مقرها هنا كما هو الحال في غزة ولبنان هناك تحديات كبيرة.

ولفت غانتس إلى أن حزبه يشارك فيه 3 رؤساء أركان ووزير سابق مما يعني 117 عاماً من الخبرة العسكرية، مشددا على  أن حزبه سيعمل على زيادة كبيرة في بناء المستوطنات اليهودية في مرتفعات الجولان، وهي منطقة استراتيجية بالنسبة لإسرائيل.

#غانتس #اسرائيل #الجولان

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