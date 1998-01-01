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لاول مرة.. الولايات المتحدة تنشر نظام دفاع صاروخي "ثاد" في "إسرائيل"

الإثنين 04 مارس 2019 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاول مرة.. الولايات المتحدة تنشر نظام دفاع صاروخي "ثاد" في "إسرائيل"


القدس المحتلة / سما /

قالت متحدثة باسم القيادة الأمريكية في أوروبا، اليوم الاثنين، إن الجيش الأمريكي نشر نظام دفاع صاروخي متطور في إسرائيل.

وأضافت في تصريحات صحفية،  أن الإجراء يهدف إلى اختبار قدرة الجيش الأمريكي على النشر السريع لمثل هذه الأسلحة في أنحاء العالم.

و رفضت القيادة الامريكية في اوروبا لأسباب أمنية، توضيح الفترة التي استغرقها نشر نظام ثاد، التي تطوره شركة لوكهيد مارتن ورايثيون، في إسرائيل.

الى ذلك، ذكر موقع الجيش الإسرائيلي، أن القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي تقوم حالياً بنشر نظام دفاع صاروخي من نوع "ثاد" في "إسرائيل"، كزءٍ من تحقيق التعاون المشترك.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائلي رونين مانليس، إن النظام الأمريكي يتمتع بقدرات متقدمة جداً، ضد الصواريخ البالستية، ويُنشر لأول مرة في "إسرائيل"، ويُعادل نظام "حيتس2" الإسرائيلي.

#امريكا #اسرائيل #نظام دفاع صاروخي #ثاد #نظام ثاد

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