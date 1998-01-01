ابوعيطة: سياسة الادارة الامريكية ضد القدس حربا على الشعب الفلسطيني

غزة / سما/

قال فايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الاثنين، إن سياسات وممارسات الإدارة الأمريكية الحالية في القدس المحتلة، تعد حربا على الشعب الفلسطيني وتتنكرا لحقوقه ومقدساته، وتهديد للامن والاستقرار الدوليين في المنطقة.

وشدد أبو عيطة في تصريح صحفي، على أن نقل القنصلية الأمريكية إلى ما يسمى بالسفارة الأمريكية في القدس، ليس حربا على الشعب الفلسطيني فحسب، إنما يمثل عدوانا سافرا على الأمتين العربية والاسلامية باعتبار القدس قبلة العرب والمسلمين الاولى وقضيتهم المركزية.

وأكد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، على تمسك الشعب العربي الفلسطيني والأمتين العربية والاسلامية بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وستبقى العنوان الأبرز للصراع العربي الإسرائيلي حتى انتهاء الاحتلال لكافة أراضي دولة فلسطين وفي مقدمتها المدينة المقدسة.