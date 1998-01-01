القبض على 3 اشخاص نشروا اخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

نابلس / سما /

ألقت شرطة محافظة نابلس، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة اشخاص من سكان المدينة لقيامهم بنشر اخبار كاذبة اثارت واربكت الراي العام ونشرت الرعب بين الاطفال .

وقال لؤي ازريقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة، بان الشرطة تلقت عدة بلاغات يوم امس الاحد تستفسر عن حقيقة الاخبار التي تتحدث عن حوادث خطف أطفال في المدينة كما يشاع على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الفور قامت الشرطة بنفي هذه الاخبار بالتزامن مع مباشرتها البحث والتحري عن ناشري الاخبار وتعهدت بملاحقة مثيري هذه الاخبار والاشاعات الى ان تم حصر الاشتباه بالصفحة التي نشرت الخبر وقبضت على ثلاثة أشخاص من مدراء الصفحة .

واكد ارزيقات بانه تم توقيف الأشخاص المشتبه بهم واحالتهم للنيابة العامة حسب الأصول والاخيرة تجدد توقيفهم لحين عرضهم على المحكمة المختصة اصولاً.