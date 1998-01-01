  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلطات الاحتلال تسلم وزير القدس قرار بالابعاد عن الاقصى

الإثنين 04 مارس 2019 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تسلم وزير القدس قرار بالابعاد عن الاقصى


القدس المحتلة / سما /

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين،  إبعاد وزير شؤون القدس وعضو مجلس الأوقاف المهندس عدنان الحسيني عن المسجد الأقصى حتى الأحد القادم، بعد نحو ساعتين من التحقيق معه حول أحداث مصلى الرحمة.

وأوضح المحامي خلدون نجم، محامي الحسيني، أنه تم رفض قرار الابعاد بشكل رسمي، ولن يكون أي التزام به.

وفي تقرير لمركز معلومات وادي حلوة بالقدس اليوم أوضح فيه انه رصد إصدار 133 قرار إبعاد عن "المسجد الأقصى أو القدس القديمة" خلال الشهر الماضي، ومن بين المبعدين 17 قاصراً، 15 من الإناث بينهن فتاة قاصرة.

وأوضح المركز أن جميع قرارات الإبعاد أُصدرت نهاية الشهر الماضي عقب أحداث باب الرحمة، باستثناء 6 قرارات أصدرت مطلع الشهر .

وأضاف: أن قرارات الإبعاد شهر شباط طالت أعلى هيئة دينية ونائب مدير أوقاف القدس، و9 آخرين من موظفي دائرة الأوقاف معظمهم من الحراس، حيث اعتقلت ولاحقت شرطة الاحتلال الحراس الذين قاموا بفتح باب الرحمة .

وجاء  في تقريره الشهري والذي يرصد فيه الانتهاكات في القدس أنه رصد مركز اعتقال 229 مقدسياً، منهم حوالي 170 فلسطينيا اعتقلوا خلال الفترة الواقعة بين "18/28 شباط" ، عقب الاعتصامات في باب الرحمة، وطالت الاعتقالات الشهر الماضي رئيس المجلس الإسلامي الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، ومحافظ القدس عدنان غيث.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم  قد اقتحمت منزل الوزير الحسيني في مدينة القدس، وسلّمته قرار استدعاء للتحقيق معه، ذلك في إطار ملاحقة الاحتلال للرموز الوطنية والدينية بمدينة القدس على خلفية إعادة فتح مصلى الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك.

#عدنان الحسيني #القدس #ابعاد #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

البردويل: حماس قدمت ثلاث مقترحات لمصر حول المصالحة وهي كالتالي ..

قيادي فلسطيني: وفد امني مصري سيصل غزة حاملا ردوداً إسرائيلية والأوضاع ذاهبة للانفجار

نتنياهو: غانتس شارك بتأبين شهداء حماس وعرض جنودنا للخطر عام 2014

محدث بالاسماء.. شهيدان برصاص الاحتلال واصابة جنديين بزعم عملية دهس غرب رام الله

عقب اجتماع هنية بهيئة مسيرات العودة.. حماس تكشف عن نتائج زيارة وفدها لمصر

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية الدهس في "كفر نعمة"

معاريف: الانقسام خدم "اسرائيل" لسنوات طويلة والتطورات الاخيرة بغزة جعلته غير جيد لليهود

الأخبار الرئيسية

غزة

هارتس: فرصة كبيرة للتصعيد في غزة والجيش يستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة

هنية: بحثنا ملفات عدة مع المصريين أبرزها المصالحة وإنهاء الحصار

قدس

بالاسماء.. 3 دول تقاطع برنامج "الأمن الأمريكي" بعد دمج القنصلية الأمريكية مع السفارة

سجن

جهات أمنية وعسكرية إسرائيلية تحذّر: السجون قد تنفجر