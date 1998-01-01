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محكمة الاحتلال ترفض تجميد اخلاء عائلة الصباغ من بنايتها بالقدس

الإثنين 04 مارس 2019 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال ترفض تجميد اخلاء عائلة الصباغ من بنايتها بالقدس


القدس المحتلة / سما /

رفضت محكمة "الاجراء والتنفيذ الاسرائيلية"، اليوم الاثنين، تجميد قرار اخلاء عائلة الصباغ من بنايتها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

وأوضح محمد الصباغ، أن دائرة الاجراء الاسرائيلية رفضت طلب تجميد قرار اخلاء عائلة الصباغ من البناية، وعليه سيقدم المحامي استنئنافا على ذلك.

وأضاف: انه وحسب القرار الذي صدر اليوم فقد قالت "دائرة الاجراء" أن المهدد بالاخلاء لصالح المستوطنين هو اضافات على البناء الاصلي، وهو عبارة عن 3 شقق ومخزنين" لافتا الصباغ ان البناء قائم منذ سنوات طويلة ودفعت العائلة الغرامات المالية للبلدية في وقته.

وأوضح محمد الصباغ أن العائلة تعيش في البناية منذ عام 1956، بعد تهجيرهم من أراضيهم ومنازلهم في يافا، حيث بنيت العقارات في المنطقة بناء على اتفاق بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ووزارة التعمير الأردنية.

وتابع: فوجئت العائلات القاطنة في كرم الجاعوني عام 1972 بقضايا وبلاغات اخلاء رفعت ضدهم من قبل جمعيتين يهودتين بادعاء ملكية الأرض منذ عام 1885، ومنذ ذلك الوقت بدأت العائلات معركة الصراع في محاكم الاحتلال لاثبات حقها في الأرض والمنازل.

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