  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاصيل لقاء الحمد الله مع المدير الاقليمي لليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط

الإثنين 04 مارس 2019 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل لقاء الحمد الله مع المدير الاقليمي لليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط


رام الله / سما /

استقبل رامي الحمد الله رئيس حكومة تسيير الاعمال، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، المدير الإقليمي لليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري.

واطلع الحمد الله، كابالاري على الانتهاكات الإسرائيلية خاصة بحق الأطفال، داعيا المنظمة الأممية الى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الأطفال، والافراج عن المعتقلين منهم.

وأشاد بمنظمة اليونيسيف وعملها في فلسطين، مثمنا دعمها المستمر للأطفال، وتقديم الرعاية لهم، خاصة في مجال الصحة.

وأكد رئيس حكومة تسيير الاعمال، أهمية تعزيز التعاون مع كافة المنظمات الأممية لا سيما اليونيسيف، وتكثيف الأنشطة والبرامج التي تقدمها خاصة في قطاع غزة والمناطق المسماة "ج" في الضفة.

#رامي الحمدلله #اليونيسيف #الشرق الاوسط #رام الله

الأكثر قراءة اليوم

البردويل: حماس قدمت ثلاث مقترحات لمصر حول المصالحة وهي كالتالي ..

قيادي فلسطيني: وفد امني مصري سيصل غزة حاملا ردوداً إسرائيلية والأوضاع ذاهبة للانفجار

نتنياهو: غانتس شارك بتأبين شهداء حماس وعرض جنودنا للخطر عام 2014

محدث بالاسماء.. شهيدان برصاص الاحتلال واصابة جنديين بزعم عملية دهس غرب رام الله

عقب اجتماع هنية بهيئة مسيرات العودة.. حماس تكشف عن نتائج زيارة وفدها لمصر

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية الدهس في "كفر نعمة"

معاريف: الانقسام خدم "اسرائيل" لسنوات طويلة والتطورات الاخيرة بغزة جعلته غير جيد لليهود

الأخبار الرئيسية

غزة

هارتس: فرصة كبيرة للتصعيد في غزة والجيش يستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة

هنية: بحثنا ملفات عدة مع المصريين أبرزها المصالحة وإنهاء الحصار

قدس

بالاسماء.. 3 دول تقاطع برنامج "الأمن الأمريكي" بعد دمج القنصلية الأمريكية مع السفارة

سجن

جهات أمنية وعسكرية إسرائيلية تحذّر: السجون قد تنفجر