تفاصيل لقاء الحمد الله مع المدير الاقليمي لليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط

رام الله / سما /

استقبل رامي الحمد الله رئيس حكومة تسيير الاعمال، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، المدير الإقليمي لليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري.

واطلع الحمد الله، كابالاري على الانتهاكات الإسرائيلية خاصة بحق الأطفال، داعيا المنظمة الأممية الى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الأطفال، والافراج عن المعتقلين منهم.

وأشاد بمنظمة اليونيسيف وعملها في فلسطين، مثمنا دعمها المستمر للأطفال، وتقديم الرعاية لهم، خاصة في مجال الصحة.

وأكد رئيس حكومة تسيير الاعمال، أهمية تعزيز التعاون مع كافة المنظمات الأممية لا سيما اليونيسيف، وتكثيف الأنشطة والبرامج التي تقدمها خاصة في قطاع غزة والمناطق المسماة "ج" في الضفة.