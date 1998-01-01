أبو العسل: المرأة الفلسطينية عنوان من عناوين النضال

أريحا /سما/

قال جهاد ابو العسل محافظ أريحا والأغوار، اليوم الاثنين، ان المرأة الفلسطينية، هي عنوان من عناوين النضال الفلسطيني للحرية الاستقلال.

وأضاف خلال افتتاحه لمخيم المرأة العاملة الثالث الذي نظمه اتحاد نقابات عمال فلسطين بيت الشعب، بالتعاون مع مديرية الشرطة في محافظة أريحا والأغوار، "ان تجربة المرأة هي تجربة ريادية ومتقدمة على كثير من الدول المتقدمة ومساهمته في العملية البناء الوطني واضحة وجلية وتحملت المرأة خل نضال لنيل حقوقنا الوطني عذابات السجون والمعتقلات وقدمن أرواحهن في سبيل حرية فلسطين".

بدوره، قال مدير شرطة أريحا العقيد باسم واكد ان المرأة هي شريك اساسي في المجتمع الفلسطيني والدور المتقدم الذي احتلته المرأة جاء نتاج نضال المرأة وتضحيتها في نضالنا المستمر من أجل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.