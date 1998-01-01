الطيبي: التحريض على العرب شعار انتخابات الليكود ودعمه لغانتس سيكون بشروط..

القدس المحتلة / سما /

قال أحمد الطيبي الرئيس المشترك لقائمة الجبهة والعربية للتغيير، اليوم الاثنين، إن شعار انتخابات الليكود "إما بيبي أو طيبي" يحرض على المواطنين العرب وشرعية أصواتهم.

وذكرت قناة "مكان" العبرية الناطقة بالعربية، نقلا عن الطيبي، أن ذلك يأتي استمرارًا لما وصفه بتحريض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد الجمهور العربي خلال الانتخابات السابقة، عندما قال في الانتخابات السابقة: "إن العرب يتقاطرون على صناديق الاقتراع".

وشدد الطيبي أنه على الرغم من رغبة حزبه في إسقاط حكومة اليمين، إلا أن دعمه للمرشح بيني غانتس ليس مضمونًا البتّة.

وأضاف الرئيس المشترك لقائمة الجبهة والعربية للتغيير ، "إننا نشترط ذلك بإلغاء قانون القومية وتخصيص 64 مليار شيكل على مدى عشر سنوات للنهوض بأوضاع الوسط العربي".