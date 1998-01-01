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الحمد الله يستقبل المدير الاقليمي لليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

الإثنين 04 مارس 2019 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

استقبل رئيس حكومة تسيير الاعمال د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، المدير الإقليمي لليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري.

واطلع الحمد الله كابالاري على الانتهاكات الإسرائيلية خاصة بحق الأطفال، داعيا المنظمة الأممية الى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الأطفال، والافراج عن المعتقلين منهم.

واشاد رئيس حكومة تسيير الاعمال بمنظمة اليونيسيف وعملها في فلسطين، مثمنا دعمها المستمر للأطفال، وتقديم الرعاية لهم خاصة في مجال الصحة.

واكد الحمد الله على أهمية تعزيز التعاون مع كافة المنظمات الأممية لا سيما اليونيسيف، وتكثيف الأنشطة والبرامج التي تقدمها خاصة في قطاع غزة والمناطق المسماة "ج" في الضفة.  

#رامي الحمد الله

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