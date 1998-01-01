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السعودية ومصر والإمارات ترفض بند"عدم التطبيع" ببيان البرلماني العربي

الإثنين 04 مارس 2019 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية ومصر والإمارات ترفض بند"عدم التطبيع" ببيان البرلماني العربي


القدس المحتلة / سما /

أفادت مراسلة RT  بأن كلا من السعودية والإمارات ومصر، اعترضت على بند عدم التطبيع مع إسرائيل في مسودة البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في الأردن.

وقالت إن رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب الأردني، المهندس عاطف الطراونة، رفض مطلب السعودية والإمارات ومصر وتمسك ببند رفض التطبيع مع إسرائيل.

وأكد الطراونة، أن "الشعوب العربية ترفض جملة وتفصيلا التقارب والتطبيع مع إسرائيل وأن البرلمان العربي يرضخ لإرادة الشعوب العربية".

فيما أيدت الوفود السوري واللبناني والفلسطيني قرار رفض التطبيع وأكدت على ضرورة التمسك بهذا البند الذي تم إقراره داخل المؤتمر.

وفِي نهاية الجدل بقيت الفقرة كما هي ونجح البند الذي يدعو إلى وقف التطبيع مع إسرائيل وكافة أشكال التقارب معها.

ونص البند، على أنه "من أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل".

واقترح المتحفظون "حصر البند بوقف تطبيع الشعوب مع المحتل الإسرائيلي".

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