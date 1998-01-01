طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة

غزة / سما /

قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي ظهر اليوم الاثنين عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة .

و اغارات الطائرات الحربية على نقطة للمقاومة شرق مخيم المغازي، ونقطة للمقاومة شرق دير البلح، ونقطة للمقاومة شرق حي السناطي شرقي خانيونس.

وادى القصف الى إلحاق اضرار مادية جسيمة بالمواقع التي كانت خالية من المقاومين.

من جانبه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "أغارت مروحيات حربية على موقعيْن تابعيْن لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة ردًّا على اطلاق رزمة بالونات محملة بعبوة ناسفة باتجاه إسرائيل دون ان تلحق هذه الرزمة إصابات أو أضرار".

يتبع ..