انطلاق الحراك البحري الـ 25 شمال غزة غدا

غزة / سما /

أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، اليوم الإثنين، عن انطلاق الحراك البحري الخامس والعشرين في مخيم العودة، قرب موقع "زكيم العسكري الإسرائيلي"، عند الحدود البحرية شمال قطاع غزة، غدا الثلاثاء.

ودعت هيئة الحراك الوطني، في مؤتمر صحفي عقدته بميناء غزة، جماهير شعبنا إلى الاحتشاد والمشاركة في المسير البحري الخامس والعشرين، والذي يحمل شعار "غزة ستنتصر على محاصريها".

ورحبت الهيئة، بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة حول إدانة الجرائم "الإسرائيلية"، بحق المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة، مطالبة بترجمة ما جاء فيه؛ لمحاسبة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكمة الدولية.