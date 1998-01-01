الاونروا :منظمة التعاون الإسلامي تصادق على إنشاء وقفية لدعم اللاجئين

غزة / سما /

استقبلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بترحاب حار قرار مجلس وزراء خارجية بلدان منظمة التعاون الإسلامي الصادر في 2 آذار/مارس 2019 والذي ينص على إنشاء وتشغيل صندوق وقفية لدعم اللاجئين الفلسطينيين. تمثل هذه الخطوة معلماً بارزاً في الجهود الرامية إلى تنويع مصادر التمويل الداعمة للأونروا.

وقال بيان للاونروا ان فكرة إنشاء صندوق وقفية طرحت للمرة الأولى في تقرير صدر سنة 2017 عن الأمين العام للأمم المتحدة وأعلن عنها في مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في اسطنبول في أيار/مايو 2018. ويرمي هذا الصندوق في الأساس إلى الحفاظ على خدمات الأونروا المنقذة للحياة وتعزيز وصولها إلى 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) والأردن ولبنان وسوريا زسيوجد مقر صندوق الوقفية في البنك الإسلامي للتنمية، وستعتمد الأونروا عليه في تدعيم برامجها في مجال التنمية الإنسانية، والتي تحظى باعتراف دولي من حيث تأثيرها الطويل الأجل ومساهمتها في تحقيق الكرامة والاستقرار في المنطقة.

وقال المفوض العام للأونروا بيير كرينبول "يأتي هذا القرار من جانب قادة منظمة التعاون الإسلامي وأعضائها في الوقت المناسب ليقدم دلالة فريدة على التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين. وكم هو مهم لنا أن نكون قادرين على الركون إلى دعم مالي ثابت وخاضع للتنبؤ، على غرار الدعم الذي تعد به هذه الوقفية، حتى نتمكن من الحفاظ على جودة خدماتنا ونطاقها. إنني أشعر بعظيم الامتنان للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء، وكذلك لرئيس البنك الإسلامي للتنمية على هذا الإنجاز المهم وعلى ثقتهم بنا".

واضاف البيان "حالما يتم تفعيل الوقفية، سيكون باستطاعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والبلدان الأخرى، بالإضافة إلى القطاع الخاص والأفراد، أن يساهموا فيه من خلال البنك الإسلامي للتنمية، وبالتالي يشاركوا في استدامة برامج الأونروا وفي ضمان توفر التمويل اللازم لتنفيذها".