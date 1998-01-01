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هنية: بحثنا ملفات عدة مع المصريين أبرزها المصالحة وإنهاء الحصار

الإثنين 04 مارس 2019 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: بحثنا ملفات عدة مع المصريين أبرزها المصالحة وإنهاء الحصار


غزة / سما /

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن حركته بحثت مع المسؤولين المصريين خلال الزيارة الأخيرة للقاهرة عددًا من الملفات أبرزها المصالحة الوطنية وسبل إنهاء الحصار عن قطاع غزة.

 وأضاف هنية في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن طول مدة زيارة وفد حماس الى القاهرة جاء بسبب طبيعة الملفات التي تم بحثها، وأنها جاءت في إطار التواصل مع دول الجوار وخصوصاً مصر، ومدة الزيارة لمصر كانت طويلة هذا وضع طبيعي ونريد تثبيت أن زيارات الحركة لن تكون عابرة ومؤقتة لأي دولة خصوصاً مصر".

وذكر أن قيادة الحركة أكدت خلال اللقاءات مع المصريين أن وحدة شعبنا ضرورة بسبب المخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية.

وأوضح هنية أن حركته مارست عملا متصلا داخل مصر مع شخصيات ومؤسسات لإرساء قواعد للحركة، وكل ما سبق هو سبب طول الزيارة وليس كما أشيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن العلاقة مع مصر دخلت في فضاء الحوار الاستراتيجي، مشددا على أن حركته أكدت للمسؤولين المصريين أن غزةلم ولن تكون مصدر تهديد للأمن القومي المصري.

وقال هنية: "إن كثير من جبل الجليد قد ذاب في الموضوع الأمني بيننا وبين أشقائنا في مصر وأكدنا حرصنا على الأمن القومي المصري".

وأضاف: "ليس لدينا أي أذرع أمنية في سيناء أو رفح المصرية ولا يوجد لدينا أذرع عسكرية في مصر، بل أذرعنا الأمنية تعمل في حدود قطاع غزة".

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