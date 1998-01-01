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روسيا تعلن استعدادها لاستقبال ابومازن ونتنياهو لحوار غير مشروط

الإثنين 04 مارس 2019 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تعلن استعدادها لاستقبال ابومازن ونتنياهو لحوار غير مشروط


القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الإثنين، إن بلاده مستعدة لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في موسكو، لبدء حوار دون شروط مسبقة.

وجاء هذا العرض الجديد للحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مؤتمر صحفي جمع لافروف مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عقب لقائهما في الدوحة.

وأكد وزير الخارجية الروسي "استعداد بلاده لاستقبال عباس ونتنياهو لحوار دون شروط مسبقة"، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.

وفيما يتعلق بزيارة نتنياهو إلى روسيا، قال لافروف "بالطبع ناقشنا خلال هذه الزيارة الأوضاع بالنسبة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية".

وأردف "نحن أكدنا مرارًا، موقفنا المطروح عن اهتمام روسيا بتجاوز الطريق المسدود في هذه التسوية بأسرع وقت ممكن".

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