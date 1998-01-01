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هجوم شرس على صلاح بعد إخفاق الديربي

الإثنين 04 مارس 2019 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم شرس على صلاح بعد إخفاق الديربي


وكالات / سما /

تعرض محمد صلاح هداف ليفربول، لموجة هجوم شرس، عقب إهداره فرصة ذهبية كادت أن تمنح فريقه الفوز بـ"الديربي" أمام إيفرتون، بالجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وأضاع صلاح هدفا محققا، بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة لينقذها الحارس جوردان بيكفورد ببراعة، ويمنح ليفربول من الفوز بالمباراة التي انتهت (0-0)، وتصدر على إثرها مانشستر سيتي جدول ترتيب المسابقة برصيد 71 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف "الريدز".

وشنّت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، هجوما على اللاعب المصري، وقالت إن الخط الدفاعي لليفربول يستحق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، نظرا لما قدمه على مدار الموسم بقيادة فيرجيل فان دايك.

وأوضحت أن ليفربول تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة رقم 19 هذا الموسم، مضيفة بأنه للمرة الأولى منذ عام 2006، ينجح "الريدز" في خوض 5 مباريات متتالية دون أن يتلقى أي هدف.

وواصلت أن مهاجمي ليفربول هم من يخذلون الفريق، بعدما أضاعوا أفضل فرصا بالجملة في ملعب "غوديسون بارك"، وفقد صلاح "لمسته الذهبية" في وقت غير مناسب بالنسبة لفريقه.

وأشارت إلى أنه مع إصابات مانشستر سيتي، وفوزه بفارق ضئيل في آخر مباراتين، كان من الضروري على ليفربول أن يستمر بالضغط على السيتي، إلا أنه بدلا من ذلك، فتح الباب أمام "السيتيزنز" لأخذ زمام المبادرة.

#محمد صلاح

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