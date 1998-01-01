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10 لاعبين يغيبون عن مانشستر يونايتد أمام سان جيرمان!

الإثنين 04 مارس 2019 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
10 لاعبين يغيبون عن مانشستر يونايتد أمام سان جيرمان!


وكالات / سما /

تشهد تشكيلة مانشستر يونايتد الإنجليزي غياب عشرة لاعبين عن قائمة الفريق في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي ، التي تجمعهما يوم الأربعاء القادم ، على أرضية ملعب حديقة الأمراء ، ضمن إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا أبرز الغائبين عن تشكيلة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير ، بسبب الإيقاف ، بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب ، التي انتهت بخسارة فريقه بهدفين دون مقابل على أرضية ملعب أولد ترافورد.

وبجانب بول بوجبا ، فإن قائمة اليونايتد تشهد غياب كل من نيمانيا ماتيتش ، وجيسي لينجارد ، وخوان ماتا ، وماتيو دارميان ، وأندير هيريرا ، وفيل جونز ، وأنطونيو فالنسيا ، وأنتوني مارسيال ، وأليكسس سانشيز ، بسبب الإصابات.

وتحدث أولي سولسكاير عن إمكانية اللعب بأنتوني مارسيال ضد باريس “لا أستطيع المخاطرة به لأنه لم يتدرب ، ولذلك لن يكون جاهزاً لمواجهة باريس”.

#مانشستر يونايتد #باريس سان جيرمان

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