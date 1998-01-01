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طرق تنسيق جاكيت الجينز بأكثر من ستايل

الإثنين 04 مارس 2019 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
طرق تنسيق جاكيت الجينز بأكثر من ستايل


وكالات / سما /

يعد جاكيت الجينز Denim Jackets من القطع الأساسية للرجل خلال فصل الشتاء والتي تمنحك إطلالة كاجوال وعملية أنيقو وجذابة ومشرقة.

إطلالة جاكت الجينز الأنيقة

والكثير من الرجال يبحثون عن أساليب تنسيق جاكيت الجينز بدرجات ألوانه الزرقاء والسوداء والرمادي منها، والتي تكسب الشاب أناقة لا حدود لها، وهي متوفرة بأكثر من طريقة.

فيمكن تنسيق جاكيت الجينز مع السراويل الرياضية والتوبات العملية، كما يمكن أن تتماشى مع السراويل القماشية الأنيقة والتوبات الصوفية والقمصان، بالإضافة إلى أنه يمنحط إطلالة شبابية أنيقة وعصرية مع اطلالات الجينز الكاملة.

طرق تنسيق الجينز

ومن خلال الصور المرفقة تستطيع التعرف على أبرز اطلالات الشباب بجاكيت الجينز، لتستوح منها ما يلائم ذوقك وأسلوبك الخاص.

#الجاكيت #الجينز

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