بالأسماء .. آلية السفر عبر معبر رفح الثلاثاء

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، يوم الاثنين، عن آلية وكشف السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء 5 مارس 2019.

وذكرت الداخلية في بيان صحفي ، إن السفر غدا سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة، والحافلات الخامسة والسادسة + السابعة حتى الرقم (70) من كشف (2/28).

ولفتت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

ودعت المسافرين إلى التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

وأكدت أهمية إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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