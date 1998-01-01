هيئة الجدار والاستيطان تستقبل وفدا من جامعة (نوث وسترن)

رام الله / سما /

استقبلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يوم الاثنين، وفدا من جامعة "نوث وسترن" الامريكية، يضم طلاب في تخصصات الصحافة، والعلوم السياسية، والقانون، للإطلاع على أخر المستجدات في الساحة الفلسطينية بما يتعلق بقضية الجدار والاستيطان.

ورحب عساف بالوفد الزائر، شارحا للوفد عن كيفية تقسيم الاراضي الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال بهدف السيطرة عليها، بإصدار مجموعة من الاوامر العسكرية التي تسيطر على اراضي الملكية العامة، وكيف سيعى الاحتلال الى إصدار قوانين لشرعنة البؤر الاستعمارية على املاك الاراضي الخاصة لابناء الشعب.

وبين عساف، كيفية إستغلال موضوع المخططات الهيكلية للابنية عام 1967، والتي تعتبر ما يتم بنائها خارج القرى، بإنه غير قانوني وغير مرخص، وهذا ما جعل التجمعات البدوية غير موجودة داخل المخططات الهيكلية. وبعد ذلك تم تقديم شرحاً مصوراً ومفصلاً لواقع الاستعمار في فلسطين منذ عام 1948 إلى يومنا الحالي، وكيفية بناء المستعمرات الاحتلالية، وبناء الجدار، وتقسيم المناطق إداريا وأمنيا، وتم التركيز على الفترة الأخيرة الواقعة بين عام (1997–2016) حيث ازدادت نسبة المستعمرات بمعدل خمسة أضعاف، إضافة إلى التركيز على مخططات الاحتلال التي تسعى إلى تهجير التجمعات البدوية، والتي تقع على ثلث مساحة الضفة الغربية وسعي الاحتلال إلى تجسيد مشروع ما يعرف بــ(اي ون).

واوضح عساف كيف يُقدم الاحتلال مقومات الحياة المختلفة للمستوطنين المتواجدين في البؤر الاستعمارية والبالغ عددها 159 مستعمرة، وفي نفس الوقت يحرم التجمعات البدوية من البناء والماء والكهرباء والصحة والتعليم والبالغ عددها 155 تجمعا في مناطق (ج)، وأن الاحتلال لا يسمح بالبناء الا بوجود مخططات هيكلية، ومن يصدر هذه المخططات المجلس الاعلى في الجيش والمستوطنين، وأن الشعب الفلسطيني قدم 103 مخططات هيكلية وافق الاحتلال على 3 فقط خلال 8 سنوات الماضية، في حين تم الموافقة على 170 مخطط هيكلي خلال العامين الماضيين للمستوطنين.

من جهتهم، شكر الوفد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على الشرح الموسَّع، وصورة الأوضاع التي وضعتهم فيها، مبدين تفهماً لكل ما تقدَّمه الهيئة، ومشيرين الى أنَّ الإستيطان وغيره من ممارسات تعمل على تعطيل التقدُّم في عمليَّة السلام وتحقيق حلم الدولة.