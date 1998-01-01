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هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للمعتقل المصاب علقم

الإثنين 04 مارس 2019 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، يوم الإثنين، باستقرار الوضع الصحي للمعتقل المصاب هيثم باسم جمعة علقم (20 عاماً) من قرية صفا قضاء مدينة رام الله.

وكان علقم قد أصيب برصاص جيش الاحتلال فجر اليوم قرب قرية كفر نعمة غرب محافظة رام الله، وعلى إثرها تم نقله إلى إحدى المشافي الإسرائيلية.

وكان المعتقل علقم قد أُصيب بعد إطلاق جنود الاحتلال النيران على سيارة كان يستلقها هو وشابين آخرين، حيث استشهد اثنين من الركاب وهما أمير محمود دراج (20 عاما) من قرية خربثا المصباح، ويوسف رائد عنقاوي (20 عامًا) من قرية بيت سيرا، واصيب علقم بجروح، وبعدها اختطف جيش الاحتلال جثماني الشهيدين واعتقل المصاب علقم، زاعما أن الشبان حاولوا تنفيذ عملية دهس "على خلفية قومية".

وأضاف محامي الهيئة عجوة، أنه من المقرر أن تُعقد جلسة تمديد توقيف للمصاب علقم بعد غد الأربعاء في المحكمة العسكرية في عوفر، دون حضوره نظراً لوضعه الصحي.

#هيئة الأسرى

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