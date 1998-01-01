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الخارجية: جريمة إعدام الشهيدين في كفر نعمة تستدعي فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال

الإثنين 04 مارس 2019 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عملية الإعدام الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال، فجر اليوم، على مدخل قرية كفر نعمة غرب رام الله بذرائع وحجج واهية، وأدت الى استشهاد شابين وإصابة شاب ثالث.

وأكدت الخارجية أن قوات الاحتلال ارتكبت هذه الجريمة البشعة بدم بارد ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، التي تجيز لجنود الاحتلال وعناصره إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين وفقا لتقديراتهم وأهوائهم وما يجول في خاطرهم.

وشددت الوزارة على أن إعدام الشابين يأتي في سياق مسلسل الاعدامات الميدانية والقتل خارج القانون على مصائد الموت الثابتة والمتحركة، التي تنشرها قوات الاحتلال في طول البلاد وعرضها، والتي تعرض حياة المواطن الفلسطيني لخطر القتل والموت بمجرد أن يخرج من منزله.

ورأت الوزارة أن عدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم وانتهاكاتهم الجسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، يدفع جيش الاحتلال الى التمادي في استباحة حياة الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومنازلهم ومقومات وجودهم الوطني والانساني على أرض وطنهم.

وأشارت إلى أنها تواصل مُتابعاتها لملف جرائم الاعدامات الميدانية مع المحكمة الجنائية الدولية، وتدعوها مجددا لسرعة فتح تحقيق رسمي في تلك الجرائم وصولا الى محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين.

#وزارة الخارجية

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