صورة.. تكريم عابد فهد في فلسطين

وكالات / سما /

شارك الممثل السوري عابد فهد متابعيه عبر صفحته الرسمية على أحد انستغرام بصورة مركبة من صورتين الأولى له وقد ظهر على صدره وسام والثانية مكتوب فيها “دولة فلسطين، وسام الثقافة والعلوم والفنون، مستوى التألق”، وعلق عليها: “نيل وسام الثقافة والعلوم والفنون مستوى التألق من دولة فلسطين شرف كبير لي”.

ولم يذكر عابد فهد أي تفاصيل أخرى عن التكريم الذي منح له، ويشار إلى أنه قدم أعمالاً كثيرة جعلته في مصاف الممثلين الأكثر متابعة نظراً لحرفيته وإجادته للشخصيات التي يمثلها وذلك بشهادة النقاد والجمهور.

المصدر: القدس العربي