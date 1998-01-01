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فيديو.. هالة صدقي: "السندريلا" سبب دخولي عالم الفن

الإثنين 04 مارس 2019 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. هالة صدقي: "السندريلا" سبب دخولي عالم الفن


وكالات / سما /

قالت الفنانة هالة صدقي، إن تكريمها من قبل مهرجان شرم الشيخ يعتبر اول تكريم تحصل عليه من جهة رسمية، لافتة إلى أن القائمين على إدارة المهرجان على مستوى عالٍ فنيًا.

وأضافت صدقي، خلال لقائها بقناة الغد، أن سعاد حسني كانت السبب في دخولي عالم الفن وحبي للتمثيل، موضحة أنها سعيدة بتكريمها رفقة بالسندريلا.

وأشارت صدقي إلى أن تسليط الضوء على السينما الاسيوية مهم جدًا، لافتة إلى أن دولة الهند هي أكثر الدول في العالم على مستوى الإنتاج.

تجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للسينما الآسيوية في دورته الثالثة، مساء السبت، وبدأ المهرجان بوقوف الحضور دقيقة حداد على روح ضحايا حادث رصيف 6 بمحطة مصر.

#هالة صدقي

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