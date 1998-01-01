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باريس هيلتون: ليس لدي وقت للحب

الإثنين 04 مارس 2019 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس هيلتون: ليس لدي وقت للحب


وكالات / سما /

أكدت الفنانة وسيدة الاعمال الامريكية الشهيرة، باريس هيلتون، أنها ليس لديها وقت للحب في الوقت الحالي، حيث تقول إنها مشغولة للغاية لدرجة تجعل من الصعب بالنسبة لها العثور على رجل مناسب والاستقرار معه.

وكانت باريس (38 عاما) والممثل الأمريكي، كريس زيلكا (33 عاما) أعلنا انفصالهما في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، بعد 11 شهرا من خطوبتهما، حيث قدم زيلكا خاتم خطوبة لباريس، يبلغ ثمنه مليوني دولار.

ونقل موقع "كونتاكت ميوزيك" الالكتروني المعني بأخبار المشاهير، اليوم الاحد، عن باريس القول: "ليس لدي وقت للحب الآن. فأنا بالكاد لدي وقت لنفسي. أنا أسافر باستمرار لأكثر من 250 يوما في العام... أنا أركز فقط على نفسي وعملي وأصدقائي ".

من ناحية أخرى، قالت وريثة سلسلة فنادق هيلتون العالمية، إنها ليست قلقة بشأن العثور على رجل عندما يأتي الوقت المناسب، حيث تقول إنها لديها "دائما" أشخاصا لتختار من بينهم.

#باريس هيلتون #الحب

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